Stormchaser Sven trotseert storm op Hoekse pier

Sven Simcic (r)

Stormchaser Sven Simcic uit Arkel stond donderdag precies op de goede plek. Van alle windstoten in Nederland ging het er in Hoek van Holland het hevigst aan toe. Kort voor 21.00 uur werd daar een windstoot gemeten van 116 kilometer per uur.

Terwijl veel mensen vanwege de storm lekker binnen bleven, ging Sven er juist op uit. Hij heeft een auto uitgerust met een meetstation die de windsnelheden kan meten.



"Ik heb al windkracht 11 gemeten en ik denk dat het nog meer wordt. Ik hoop op windkracht twaalf, dat is orkaankracht."



Uiteindelijk werd volgens de officiële weercijfers in Hoek van Holland soms windkracht 10 gemeten. Tot een 'zware storm' kwam het officieel niet. Voor dat predicaat is een uur lang een gemiddelde windkracht 10 vereist en dat werd nergens gehaald.



Voor Sven maakt het niet zo veel uit. Hij had door de enorme windstoten op de pier een hele mooie avond.