Trekker rijdt door na aanrijding Nieuw-Lekkerland

Foto: Peter Stam Foto: Peter Stam

De politie is in de Alblasserwaard op zoek naar de bestuurder van een trekker. Hij is na een ongeluk in Nieuw-Lekkerland vrijdagochtend vroeg doorgereden.

De tractor kwam rond 06.30 uur in botsing met een auto op de Schoonenburglaan. De auto is zwaar beschadigd, maar de bestuurder kwam er volgens de politie zonder kleerscheuren vanaf.



Hoe is nog onbekend hoe het ongeluk kon gebeuren. Of één van de bestuurders fout zat, is niet duidelijk.



Volgens de politie is de bestuurder van de trekker weggereden richting Streefkerk. Hij is nog spoorloos.