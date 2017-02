Betoging bij Turks consulaat: laat journalisten vrij

Amnesty International voert vrijdag actie bij het Turks consulaat in Rotterdam. De mensenrechtenorganisatie eist dat kritische journalisten in Turkije worden vrijgelaten. Demonstranten staan vanaf 11.00 uur bij het gebouw aan de Westblaak met borden.

Zo'n 120 verslaggevers zitten al maanden in de gevangenis en mogen geen of weinig contact met een advocaat, zegt Amnesty. "In geen enkel ander land ter wereld zitten zoveel journalisten vast."De Turkse president Erdogan voert een harde strijd tegen de pers in zijn land. Oppositie werd al nauwelijks op prijs gesteld, maar na de mislukte coup op 15 juli vorig jaar is de persvrijheid nog meer onder druk komen te staan.Veel kritische omroepen en -kranten zijn verboden. Ook de NOS staat sinds eind vorig jaar op zwart in Turkije. Erdogan liet verder socialmediakanalen zoals Twitter en Facebook meerdere keren blokkeren.De betoging van vrijdag wordt georganiseerd met journalistenvakbond NVJ, schrijversvereninging PEN Nederland en The Hague Peace Projects. Naast de demonstratie in Rotterdam is er ook een bijeenkomst bij de Turkse ambassade in Den Haag.