Man vast na achtervolging Hoek van Holland

politiehond (archieffoto)

Een man is in de nacht van donderdag op vrijdag opgepakt in Hoek van Holland omdat hij wegrende voor de politie. Aan de arrestatie ging een wilde achtervolging vooraf.

Agenten wilden de bestuurder van een auto controleren omdat de betreffende wagen vaker wordt bestuurd door iemand zonder rijbewijs. Maar in plaats van te stoppen, ging de automobilist ervandoor.



De man kwam niet ver. Op de Rijpstraat in Hoek van Holland crashte de auto, waarna de bestuurder wegrende.



Een politiehond heeft de man uiteindelijk te pakken gekregen, zegt de politie.