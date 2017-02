School in Oud-Beijerland zoekt nieuwe juf via YouTube

Juf Linda

Groep 7 van basisschool Sabina van Egmond in Oud-Beijerland zoekt op een wel heel bijzondere manier een nieuwe juf. De huidige juf Linda wordt directeur op een andere basisschool. En daarom zoekt haar klas nu een opvolger via YouTube.

Linda Kind vertrekt per 1 april en laat niet alleen haar klas, maar ook een collega-leerkracht achter. Die laatste, juf Jovanka, besloot samen met haar klas op een creatieve manier een nieuwe leerkracht te zoeken.



Met elkaar zetten ze een wervend filmpje in elkaar. En dat is al honderden keren bekeken.



Spijt van vertrek

Juf Linda was ze erg verrast door de actie van haar groep. "Ik vond het echt een onwijs leuk idee en kreeg al bijna spijt van mijn vertrek. Het voelt wel een beetje alsof ik ze in de steek laat, maar ik wil heel graag directeur worden. En toen die kans voorbij kwam, heb ik hem met beide handen aangegrepen."



De achterblijvers hebben heel goed nagedacht over de voorwaarden waaraan de opvolger moet voldoen. Thomas: "We zoeken eigenlijk een nieuwe juf Linda. Ze moet humor hebben, sportief en creatief zijn, goed kunnen uitleggen en voorlezen en streng maar aardig zijn."



Sollicitatievlog

Volgens Mick hoeft ze niet knap te zijn, maar ook niet te lelijk. En van Pascale hoeft het ook niet per se weer een vrouw te zijn, een meester mag ook. Op de oproep zijn al enkele reacties binnengekomen en zelfs een sollicitatievlog. Die filmer heeft nu alvast een streepje voor op de rest.