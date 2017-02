Supporter voor rechter na rellen ADO - Feyenoord

Een 36-jarige man die stennis schopte bij de wedstrijd ADO Den Haag - Feyenoord, moet volgende week voor de rechter verschijnen. Hij zou geweld hebben gebruikt tegen een agent.

De Monsternaar werd opgepakt met een 18-jarige man uit Den Haag. Hij is weer vrijgelaten, maar heeft wel een stadionverbod gekregen. In totaal heeft ADO zeker tien stadionverboden opgelegd na de wedstrijd.Tijdens de wedstrijd van afgelopen zondag probeerden ADO-relschoppers door een hek te breken. Na de wedstrijd was het ook onrustig rondom het stadion.Door de dreigende situatie moest de Mobiele Eenheid meerdere keren ingrijpen. Een aantal agenten raakte bij de rellen gewond