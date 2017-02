Zuiderziekenhuis even open voor publiek

Zuiderziekenhuis Het voormalige Zuiderziekenhuis

Het voormalig Zuiderziekenhuis in Rotterdam-Zuid is zaterdag voor het eerst in jaren weer even van binnen te bekijken. Het gebouw wordt omgetoverd in een appartementencomplex en is 's middags eenmalig voor iedereen open.





Het Zuiderziekenhuis op de Groene Hilledijk zou een paar jaar geleden op een haar na nog worden gesloopt. Het ziekenhuis ging in 2000 met het Sint Clara Ziekenhuis verder als het huidige Maasstad Ziekenhuis.De gemeente en het Rijk leden verlies op het leegstaande gebouw en wilden ervan af. De gemeenteraad stak daar anderhalf jaar geleden een stokje voor.In het oude hoofdgebouw van het ziekenhuis komen tachtig appartementen. Het gaat 'Het ZuideR' heten. Iedereen kan zaterdag langskomen om aan te geven hoe de huizen eruit moeten komen te zien.