Euromast krijgt 'stralende' coating

De Euromast in Rotterdam krijgt een opknapbeurt. Het platform wordt onder handen genomen en de buitenkant krijgt een speciale coating, waardoor de paal als het ware gaat stralen, zegt Marnix Keizerwaard van de Euromast vrijdag.

De Euromast is in oktober vorig jaar gekocht door de Rotterdamse horecaondernemer Willem Tieleman. Hij zou er 5 miljoen euro voor hebben neergeteld.Tieleman is voormalig eigenaar van Hotel New York en medeoprichter van de Watertaxi. Na de aankoop beloofde hij het achterstallig onderhoud weg te werken, om de Euromast "weer te laten stralen".Ook worden de keuken en het restaurant in de mast vanaf 25 maart verbouwd. De brasserie is daardoor tot en met 9 april dicht voor het publiek. Het restaurant beneden, het platform en de Euroscoop blijven wel open.De Euromast is met 185 meter de hoogste toren van Nederland die open is voor het publiek. In de toekomst wordt de publiekstrekker afgetroefd door de Zalmhaventoren. Die wordt 215 meter hoog.