Minder scheepsbrandstof verkocht in Rotterdamse haven

Haven van Rotterdam (Foto: Tom van Vark)

De verkoop van brandstof voor schepen in de haven van Rotterdam is het afgelopen jaar gedaald. De hoeveelheid verkochte bunkerolie kwam uit op 10,1 miljoen kubieke meter. Dat is een half miljoen kuub minder dan het jaar ervoor.





Een duidelijke oorzaak voor de daling is niet te geven, zegt het havenbedrijf. Donderdag werd duidelijk dat het Het merendeel van de verkochte olie is stookolie, de belangrijkste brandstof voor grote schepen.Een duidelijke oorzaak voor de daling is niet te geven, zegt het havenbedrijf. Donderdag werd duidelijk dat het aantal schepen in de Rotterdamse haven nagenoeg gelijk gebleven is.