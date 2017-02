Schultz haalt uit naar 'asociale' truckers

De vrachtwagen op de Van Brienenoordbrug - Foto: Politie Rotterdam

Verkeersminister Melanie Schultz heeft geen goed woord over voor chauffeurs van lege vrachtwagens die tijdens een storm toch gewoon de weg opgaan.

Ze vindt hen 'asociaal' omdat ze veel schade veroorzaken waar de maatschappij en verzekeraars voor opdraaien, zei ze vrijdag tegen RTL Nieuws.



Opleggers zonder lading zijn extra vatbaar voor harde wind. Donderdag kantelden zeker vijftien vrachtwagens tijdens de storm. Zo werd op de Van Brienenoordbrug een vrachtwagen met aanhanger omver geblazen. De hoofdrijbaan naar Breda was daardoor zo goed als de hele middag dicht.



Ook op de Moerdijkbrug ging het mis. De politie besloot daarna dat vrachtwagens een tijdje niet meer over de bruggen in de A16 mochten.



Geen rijverbod

Schultz laat weten dat ze niets ziet in een rijverbod voor vrachtwagens tijdens een weerwaarschuwing. Veel bedrijven houden zich wel aan de oproep om niet de weg op te gaan.