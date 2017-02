'RTHA kan uitbreiden als helikopter verdwijnt'

Als Rotterdam The Hague Airport (RTHA) het aantal vluchten wil uitbreiden, moet onder meer het helikopterverkeer worden verplaatst. Alleen dan is er mogelijk genoeg draagvlak onder omwonenden en andere tegenstanders, stelt een verkenner die de meningen het afgelopen jaar heeft gepeild.

RTHA wil al jaren het aantal vluchten uitbreiden. Het vliegveld hoopt in 2025 op 2,9 miljoen passagiers. In 2015 waren dat er 1,7 miljoen.



Overlast

Tegenstanders zijn bang voor geluidsoverlast en milieuvervuiling. Voorstanders zien juist kansen voor de metropoolregio, omdat uitbreiding meer werkgelegenheid en toerisme kan opleveren.



De provincie en de gemeenten Rotterdam, Schiedam en Lansingerland hebben verkenner Joost Schrijnen aangesteld. Hij heeft gesproken met betrokkenen en bekeek onderzoeken en brieven. De resultaten zijn vrijdag aangeboden aan de provincie en de gemeenten.



Helikopter

Schrijnen stelt dat de meerderheid van mensen in de omgeving van het vliegveld er niet op zit te wachten dat de luchthaven uitbreidt. Omdat ze bang zijn voor meer overlast, willen ze niet dat de zogenoemde geluidsruimte groter wordt.



Tegelijkertijd zien velen wel het economische voordeel van uitbreiding. Het aantal vluchten zou daarom alleen kunnen worden vergroot, mits er iets wordt afgestoten, zegt Schrijnen. Hij adviseert te kijken naar de helikopterhaven.



Ongeveer 25 procent van de geluidsruimte wordt momenteel gebruikt door helikopters van onder meer de politie en het Erasmus MC. Als die elders worden gestationeerd, blijft er binnen de geluidsnormen ruimte voor ander luchtverkeer.



Aanvullende voorwaarden

Het helikopterverkeer verplaatsen is niet genoeg, denkt Schrijnen. Ook zullen er meer arbeidsplaatsen moeten worden gerealiseerd en mogen nieuwe vluchten alleen naar zakelijk interessante bestemmingen. Londen en Milaan vallen daar wel onder, Antalya niet, zegt de verkenner.



Verder moet er een bemiddelaar komen die in gesprek gaat met klagers en moet de kwaliteit van de leefomgeving omhoog door bijvoorbeeld een geluidswal te maken en beplating aan te leggen.



Advies Den Haag

De definitieve beslissing over RTHA wordt waarschijnlijk in 2018 genomen. De toekomstige staatssecretaris Milieu en Infrastructuur is daar verantwoordelijk voor.



De provincie en de betrokken gemeenten moeten volgens Schrijnen in Den Haag erop aandringen dat wordt gekeken naar een alternatieve helikopterhaven.



Die zou kunnen komen ten zuiden van de Nieuwe Maas of bij het Prins Clausplein bij Den Haag.