Ooit in Lloyd: Het Pauperparadijs keert terug

Het Pauperparadijs keert terug komende zomer en vrijdagavond ook een uurtje in Live uit Lloyd. De bijzondere indie-opera bleek zó succesvol dat in juni, juli en augustus van dit jaar opnieuw voorstellingen plaatsvinden. Ooit in Lloyd dus vrijdagavond met verhalen en muziek uit Het Pauperparadijs.

Het Pauperparadijs

is gebaseerd op gelijknamige boek vanuit 2007. De voorstelling vertelt een van de meest dramatische, verborgen verhalen van Nederland en wordt gespeeld op de historische locatie waar de geschiedenis daadwerkelijk heeft plaatsgevonden:bij Assen.. Het verhaal is niet alleen historisch accuraat, maar tegelijkertijd uiterst actueel.Na het lezen van het boek, raakte theatermakerdiep onder de indruk van de familiegeschiedenis. Samen met Suzanna besloot hij het boek om te zetten in een theatervoorstelling waarincentraal staat. De Arnhemse zangeres en componiste(Mariëlle Woltring) heeft de muziek gemaakt voor de voorstelling en ze werkt voorweer samen met muzikaal maatje(onder andere Beans & Fatback en What Lovers Do?), met wie ze samen ook het duo 1st of June vormt.Na een voorbereiding van meer dan een jaar ging het theaterspektakel over arm en rijk 18 juni 2016 in première, op het binnenplein van hetin Veenhuizen. Met veertig voorstellingen en plek voor duizend bezoekers per avond waseen van de grootste theaterproducties van de afgelopen zomer en bovendien stijf! En nee, het is. De muziek is dusdanig belangrijk dat de band zelf spreekt van een. En gelijk hebben ze. Vanaf 14 juni tot 7 augustus 2017 kun je weer terecht. Sommige voorstellingen zijn ook nú alweer uitverkocht.Inmet:Gijs Coolen – gitaar,– zang (),)– zang,– zang & keys & composities,– zang & gitaar & trommel.

