Alsnog boete failliet chemiebedrijf Abengoa voor stankoverlast

Het failliete bio-chemiebedrijf Abengoa Bioenergy uit de Europoort moet 100.000 euro betalen omdat het te veel stankoverlast heeft veroorzaakt. De boete is vrijdag opgelegd door het gerechtshof in Den Haag.

Abengoa produceerde bio-ethanol uit granen. Om dat te maken komt een gistgeur vrij.Inwoners uit Maassluis, Brielle en Vierpolders klaagden in 2013 en 2014 steen en been. Het bedrijf moest daarom de uitstoot beperken.Toch bleef de overlast in woonwijken bestaan. Er kwamen meer dan duizend klachten binnen. De DCMR Milieudienst Rijnmond bevestigde destijds dat de stank afkomstig was van Abengoa.De stankoverlast leidde tot een juridische strijd . De rechtbank had een boete van 500.000 euro opgelegd.Het Openbaar Ministerie eiste in hoger beroep een zelfde bedrag. Het gerechtshof komt nu tot een lagere boete, omdat het bedrijf failliet is en al andere hoge dwangsommen heeft moeten betalen.Abengoa ging in mei vorig jaar failliet . Dat was het gevolg van financiële problemen van het Spaanse moederbedrijf.Uiteindelijk werd het bedrijf overgenomen door Belgische bedrijven