Gio: 'Te vroeg om PSV definitief af te schudden'

Giovanni van Bronckhorst

Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst verwacht niet dat komende zondag in het thuisduel met PSV de onderlinge strijd met de Eindhovenaren wordt beslist. "Het is te vroeg om te zeggen dat je bij een overwinning definitief afstand neemt van PSV, maar je zou wel goede zaken kunnen doen", liet Van Bronckhorst weten.

"Ik denk dat PSV de wedstrijd gaat opbouwen, maar wij gaan uit van onze eigen kracht. Je maakt tactisch nuances, maar ik ga geen grote veranderingen toepassen", vervolgt de trainer, die zoals gebruikelijk niets los liet over de opstelling. "Ik ben eruit wie gaan spelen. Het is wekelijks een thema voor buitenstaanders, maar ik hou me daar niet mee bezig."



Kampioenschap

Van Bronckhorst weet dat Feyenoord het kampioenschap door vele mensen wordt gegund. "Het is positief dat je de gunfactor hebt, maar daardoor word je geen kampioen. We moeten gewoon voortzetten waar we mee bezig zijn", zegt de coach van Feyenoord. "Ook zondag moeten we ons niveau weer halen. Zeker tegen een ploeg als PSV."



"Je merkt dat we ervaring hebben. De mix in de groep tussen jong en oud is goed. Ook het winnen van de beker heeft jongens sterker gemaakt. Het geloof om iets te winnen", aldus Van Bronckhorst.