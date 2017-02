Rotterdammer toevallig neergeschoten

Politie Rotterdam Archief Foto: Thijs Kern

Een 26-jarige Rotterdammer is gewond geraakt toen hij op straat werd neergeschoten. Hij werd naar eigen zeggen per toeval geraakt, zegt de politie.

De man was donderdagmiddag in een koffiehuis op de Van Cittersstraat in Delfshaven. Toen hij wegging, zag hij twee mannen voor de zaak ruzie maken. Op een gegeven moment werd er geschoten en werd de Rotterdammer geraakt in zijn been.



De man ging naar het ziekenhuis met een schotwond. Daar belde hij de politie.



Agenten doen nog onderzoek naar wat er precies is gebeurd in het koffiehuis en vragen getuigen zich te melden.