Kamervragen over sluiting Gorcums verzorgingstehuis

De SP heeft Kamervragen gesteld over de plannen om verzorgingstehuis St. Clara in Gorinchem te sluiten. Kamerlid Renske Leijten wil onder meer van staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) weten wat hij vindt van het besluit.

Door de sluiting komen zestig bewoners van het tehuis aan de Wijnkoperstraat in onzekerheid te zitten, zegt het Kamerlid. Het tehuis sluit op 1 juni de deuren.Eigenaar RIVAS Zorggroep zei begin deze maand dat sluiting niet te voorkomen is. Het complex is verouderd en niet rendabel genoeg.RIVAS zegt dat de huurders vervangende woonruimte aangeboden krijgen.