Dordtse burgemeester krijgt lintje en weigert ereburgerschap

De Dordtse burgemeester Arno Brok is vrijdagmiddag onderscheiden als Officier in de Orde van Oranje Nassau. De gemeenteraad wilde hem bij zijn afscheid ook benoemen tot ereburger van Dordrecht, maar dat heeft hij geweigerd.

Brok staat op het principiële standpunt dat dit soort onderscheidingen moeten worden toegekend aan het eind van een carrière. Ook vindt hij het onjuist dat hij als vertrekkend burgemeester automatisch ereburger zou moeten worden.Brok werd vrijdagmiddag uitgezwaaid in Dordrecht. Dat gebeurde tijdens een receptie in het Dordrechts Museum.Voorafgaand was een speciale raadsvergadering in het stadhuis, waar naast de koninklijke onderscheiding ook mooie woorden voor hem werden gesproken.Brok wordt vooral gezien als een goede ambassadeur voor de stad. Zo haalde hij de landelijke intocht van Sinterklaas en de eerste Koningsdag nieuwe stijl naar Dordrecht.Ook hielp hij in het Bulgaarse Varna mee om een expositie naar het Dordrechts Museum te halen.Door vriend en vijand wordt Brok vooral geroemd als een bestuurder met kunde en humor, maar ook als een man die harde maatregelen niet schuwt als die nodig zijn. Tegen een beruchte familie in het Lijnbaangebied paste hij bijvoorbeeld 'naming and shaming' toe.Ook lag hij regelmatig onder vuur vanwege zijn horecabeleid. Hij kreeg daar veel kritiek op, omdat hij zaken te snel zou sluiten.Bij café De Pul haalde hij zelfs bakzeil . Hij wilde de zaak aan de Grote Spuistraat een half jaar sluiten na drugshandel op het terras en een vechtpartij, maar de rechter floot hem terug. In 85% van de rechtzaken over sluitingen kreeg hij overigens gelijk.Brok begint volgende week aan zijn nieuwe baan als commissaris van de Koning in Friesland. De verhuiswagen komt dit weekend in actie. Brok gaat wonen in het Friese dorpje Balk.