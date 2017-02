Speciaal bureau moet carnaval Gorcum uit slop halen

Laatste werkzaamheden aan de praalwagens in de loods

Het Gorcums carnaval moet weer ouderwets gezellig worden. De organisatie heeft daarom een speciaal entertainmentbureau ingeschakeld. Er zijn grote feestartiesten geboekt als Dries Roelvink en Het Feestteam.

De laatste jaren was het carnaval in de Bliekenstad in een neerwaartse spiraal terechtgekomen. Met name de jeugd had er weinig interesse meer in.



Verandering

De feesten in theater De Nieuwe Doelen, dat in de laatste week van februari wordt omgedoopt tot Bliekengat, moeten hier verandering in brengen.



"We hebben dit in Zaltbommel ook voor elkaar gekregen. Daar hebben we er weer een volksfeest van gemaakt met een grote naam in de regio", aldus Gerard van der Meijden van ESP entertainment.



"We denken dat we dat in Gorinchem ook kunnen realiseren. Dat heeft net zo'n carnavalstraditie en is bovendien een stuk groter."



Optocht

Het Gorcumse carnaval start vrijdagavond met mindervaliden-carnaval. Zaterdag is er de traditionele optocht. Dit is een van de weinige optochten in de regio Rijnmond.



In de loods aan de Spijksedijk legden de carnavalsverenigingen donderdagavond nog de laatste hand aan hun praalwagens.



"We zijn er klaar voor en hebben er veel zin in!", vertelt Patrick van der Vos van carnavalsvereniging 'Tis nie anders'. "Het is heel goed dat er weer meer energie in het carnaval wordt gestoken!"



Raad van 11

Zondag is het overdag kindercarnaval en 's avonds sokophoudersbal met onder anderen Johnny Gold.



Maandagavond wordt het traditionele Bliekenbal gevierd. Het is aan de Raad van Elf om de mensen mee te krijgen in hun enthousiasme.



Linda van de Heuvel-Romijn: "Dat lukt ons wel. Daar heb ik vertrouwen in. De sfeer zit er hier in de loods ook al goed in!"



Het feest in Gorinchem duurt nog tot en met dinsdag. Daarna is het uitkateren geblazen.