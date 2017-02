Rechter dwingt Connexxion tot leerlingvervoer Waterweg

Connexxion Taxiservices blijft dit en volgend schooljaar verantwoordelijk voor het leerlingenvervoer in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. Dat heeft de rechter bepaald.

Het bedrijf ging in 2014 het contract voor het vervoer in de drie gemeenten aan. Aan het begin van dit schooljaar kwam de vervoerder tot de conclusie dat de leerlingen naar meer locaties moesten worden gebracht. Daardoor werd het rijden niet meer rendabel.



Connexxion stopte daarom met een aantal ritten, waardoor de gemeenten vervangend vervoer moesten inschakelen. Ook stapten Schiedam, Vlaardingen en Maassluis naar de rechter.



De rechter vindt dat er aan de voorwaarden uit het contract niet zoveel is veranderd. Daarom moet Connexxion dit schooljaar en volgend schooljaar (2017/2018) als afgesproken het vervoer verzorgen.



De vervoerder heeft inmiddels besloten om zich bij de uitspraak neer te leggen.