Capelse uitvinder overhandigt eerste potje hagelpasta

Na een lange periode van ontwikkelen is het eindelijk zo ver. Opa Henk Kramer overhandigde vrijdag het eerste potje hagelpasta aan burgemeester Oskam van Capelle aan den IJssel. Binnenkort moet het beleg van Kramer overal in de winkel liggen.

Kramer: ''Anderhalf jaar geleden was ik op bezoek bij mijn kleinzoon en die eet zo graag chocoladepasta met hagelslag, waarop ik zei: wat vreemd dat je dat niet in een potje kunt krijgen.''Zo ontstond het plan waarbij de 71-jarige Capellenaar zijn kleinzoon beloofde om het speciale beleg te gaan maken en te verkopen.Kramer wist toen nog niet dat het samenvoegen bijna onmogelijk is vanwege zoals hij zelf zegt 'natuurkundige processen'.''Chocoladepasta gaat met 50 graden in een potje en als je daar hagelslag bij doet smelt het. Uiteindelijk is het na veel overleg met onder meer mensen van TNO toch gelukt'', aldus een trotse Kramer.''Het gaat door heel Nederland verkocht worden. Op 6 maart is er een presentatie op de bakkersbeurs in Rosmalen en vanaf vandaag, op de dag dat het eerste potje is uitgereikt aan de burgemeester van Capelle aan den IJssel, heeft de winkel in Capelle het al in voorraad.''