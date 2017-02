Nieuwe ontuchtzaak tegen evangelisch leider

Justitie begint opnieuw een rechtszaak tegen Aaldert van E. uit Meerkerk. De voormalig directeur van het christelijk, therapeutisch centrum Jedidja in de Alblasserwaard zou nog een patiënt hebben misbruikt.

De ontucht zou tussen 2011 en 2015 hebben plaatsgevonden, grotendeels op hoeve Jedidja. Het vrouwelijke slachtoffer is enkele maanden geleden overleden. De aangifte zou naar haar dood door een ander zijn gedaan.Aaldert van E.(76) kreeg in september van het vorig jaar drie jaar cel , waarvan één jaar voorwaardelijk. Hij zou ontucht hebben gepleegd met meerdere vrouwelijke patiënten. In deze zaak moet er nog een hoger beroep dienen. Van E. zelf heeft altijd ontkend.Ook in de nieuwe zaak heeft hij volgens justitie als therapeut of hulpverlener misbruik gemaakt van een vrouw. Hij moet woensdag voor de rechter komen in Dordrecht, maar dan wordt de zaak nog niet inhoudelijk behandeld.Aaldert van E. gold als de onbetwiste, evangelische leider van Jedidja. Het christelijke centrum, met zorgboerderijen in Meerkerk en Hoogblokland, is na de zedenaffaire gesloten. Het centrum was ook in opspraak geraakt door fraude met Persoon Gebonden Budgetten (PGB’s).