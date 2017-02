Overvaller grijpt mis bij geldloper in Rotterdam

Foto: MediaTV

Een geldloper is vrijdagmiddag in de Zwart Janstraat in Rotterdam-Noord bijna beroofd. De dader probeerde om een geldcassette uit de hand van de geldloper te trekken. Maar die hield de koffer zo goed vast, dat de overval mislukte.

De overval gebeurde bij een bankfiliaal. De overvaller is weggerend in de richting van de Bergweg.



De geldloper is ongedeerd gebleven. De politie heeft de directe omgeving afgezet voor sporenonderzoek.