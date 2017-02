Rotterdam slaagt beter in terugdringen groei bijstand dan Amsterdam

Rotterdam slaagt er beter in dan de drie andere grote steden om de groei van het aantal bijstandsontvangers te beteugelen. Het aantal nieuwe mensen in de bijstand steeg vorige maand met bijna 2 procent procent, tegen gemiddeld bijna 9 procent in Amsterdam, Utrecht en Den Haag.

Toen Maarten Struijvenberg (Leefbaar Rotterdam) in 2014 begon als wethouder Sociale Zaken stelde hij zich ten doel meer mensen aan het werk te hebben en minder in de bijstand.



"Mijn persoonlijke doel als wethouder is om 12 duizend mensen uit de bijstand te krijgen. We zijn er nog niet, maar het gaat de goede kant op'', aldus Struijvenberg.



Ruim 41 duizend Rotterdammers

Volgens gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek telde Nederland in augustus vorig jaar 460 duizend bijstandsgerechtigden. In Rotterdam waren dat er toen bijna 42 duizend en in Amsterdam ruim 43 duizend..



De absolute verschillen zijn niet groot, maar wel als je kijkt naar de groei van het aantal nieuwe mensen in de bijstand.



Uit de cijfers van de vier grote steden over januari blijkt dat het aantal bijstandsontvangers in Rotterdam met 1,7 procent toenam. In de drie andere grote steden Amsterdam, Utrecht en Den Haag bedroeg de stijging gemiddeld 8,6 procent.



Streng, doch rechtvaardig

Schuilt de verklaring in een hardere aanpak van Rotterdam dan de andere drie grote steden? "Het is een streng, maar rechtvaardige aanpak", zegt de wethouder.



"Er moet recht zijn op bijstand, maar daarbij komt wel de plicht om te kijken wat je zelf wel kan. En los daarvan controleren we jaarlijks drieduizend uitkeringsdossiers en in 15 procent van de gevallen blijken mensen geen recht op een uitkering te hebben. Die zetten we dan stop."



Grip op bijstand

Rotterdam lijkt dus grip te krijgen op de bijstand, maar aan de werkloosheid heeft de wethouder Sociale Zaken nog wel een grote kluif. Want die is hier groter dan in de rest van Nederland.



"Het is zo dat Rotterdam bijstandshoofdstad is van Nederland. We geven 550 miljoen euro per jaar uit aan uitkeringen. Dat toont aan dat ik een grote verantwoordelijkheid heb om er alles aan te doen om ervoor te zorgen dat mensen die niet in de bijstand hoeven te zitten daar ook niet in zitten en zoveel mogelijk mensen naar werk te begeleiden", aldus Struijvenberg.



Kritiek

Ombudsman Annemieke Zwaneveld van Rotterdam is kritisch over de Rotterdamse aanpak: ''Wat betreft de instroom is het echt een hindernisrace.''



''Het lijkt wel alsof er zoveel mogelijk drempels, tijdrekken en problemen worden toegepast voordat mensen in aanmerking komen voor een uitkering. De vraag is of je dan wel recht doet aan het behoorlijk benaderen van mensen.''