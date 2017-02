Overlast voor metroreizigers in Rotterdam-Zuid

Reizigers op Metrolijn D moeten vanaf zaterdag tot en met 5 maart rekening houden met vertragingen. Tussen de metrostations Maashaven en Slinge in Rotterdam wordt het spoor vernieuwd. Reizigers worden vervoerd met pendelbussen, die iedere 2 minuten vertrekken.

De RET moet de metrorails eens in de twintig jaar vervangen. Tot 5 maart gebeurt dat tussen Maashaven en Slinge.Volgens de RET wordt dag en nacht gewerkt op het traject. De werkzaamheden zijn speciaal gepland tijdens de vakantie, maar toch reizen dan dagelijks nog 40.000 mensen op de route.De RET verwacht extra drukte bij de pendelbussen en waarschuwt reizigers voor mogelijke vertragingen.Voor reizigers uit Voorne-Putten, de Drechtsteden, Alblasserwaard en Hoeksche Waard zijn alternatieve adviesroutes opgesteld. Zo wordt reizigers uit de Hoeksche Waard aangeraden om via Kralingse Zoom te rijden. Connexxion zet daarvoor extra bussen in.De RET heeft een speciale webpagina gemaakt met informatie over de werkzaamheden.