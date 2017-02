Krabbendam: 'Beste elftal is zonder Kuyt'

Martijn Krabbendam

Als het aan Martijn Krabbendam ligt, dan speelt Feyenoord zondag in de topper tegen PSV zonder Dirk Kuyt. De clubwatcher van Voetbal International is van mening dat de aanvoerder niet thuishoort in het beste elftal van de Rotterdammers. "Van Bronckhorst heeft bewezen het zonder Kuyt aan te durven", zegt hij.

"Je kunt zeggen: stel Kuyt op om Willems op te vangen, maar als je koploper bent met acht punten voorsprong moet je uitgaan van je sterkste opstelling en die is zonder Kuyt", vervolgt Krabbendam in de voetbaltalkshow FC Rijnmond. "Waarom zou Feyenoord zich zorgen maken? Je moet PSV gewoon vanaf de eerste minuut opjagen. Als je wint, dan ben je ze meteen kwijt."



Krabbendam ging ook in op Nicolai Jørgensen, die volgens hem iets minder presteert na de winterstop. "Ik weet niet waar dat aan ligt, maar hij doet het wel voortreffelijk. Alleen denk ik wel dat dit het is voor hem. Het is geen spits waar je Europa mee gaat veroveren. Het is een uitstekende clubspeler waar ze misschien nog geld aan gaan verdienen", aldus de journalist.



Bekijk in de bijgesloten video de uitzending van FC Rijnmond met Martijn Krabbendam, Geert den Ouden en Etienne Verhoeff.