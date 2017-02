Hyperrealisme in Rotterdamse Kunsthal

Foto: Mick Somers Eva van Diggelen (r) Foto: Mick Somers Foto: Mick Somers Foto: Mick Somers

Schilderijen die er zo echt uitzien dat ze wel foto's lijken. In de Kunsthal opent zaterdag een tentoonstelling over hyperrealisme.

Het hyperrealisme ontstond in de jaren zestig in Amerika, als reactie op de abstracte kunst. Kunstenaars wilden hun onderwerpen zo levensecht mogelijk afbeelden.



Met foto's als uitgangspunt schilderden ze hyperrealistische taferelen: Amerikaanse diners, stillevens met ketchup en mosterd, en stadsgezichten.



Fotografie

"Omdat de fotografie een belangrijke rol speelt bij het maken van deze schilderijen, geeft de tentoonstelling ook een beeld van de ontwikkeling van de fotografie", zegt conservator Eva van Diggelen.



"Op werken uit de jaren zestig kun je zien dat analoge, niet altijd haarscherpe foto's eraan ten grondslag liggen. De werken van de laatste jaren zijn haarscherp tot in de details, omdat nu met digitale foto's wordt gewerkt."



Natekenen

Hyperrealisme is geliefd bij het grote publiek, maar vaak verguisd door critici. "Zij zien het als simpelweg natekenen, maar het is meer dan dat", zegt Eva van Diggelen. "Kunstenaars gebruiken vaak tientallen foto's om een compositie te maken. Met hun schilderwek voegen ze daar nog een eigen laag aan toe. Zo creëren ze hun eigen werkelijkheid."



De tentoonstelling is te zien tot en met 10 juni.