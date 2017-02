Rijnmond Staat Stil en de reünie van de "dertigers"

Vier mensen in een studio van Radio Rijnmond en ze hebben één ding gemeen: ze zijn allen in 1967 geboren. Dit jaar worden zij vijftig.

In 1997 zaten ze ook al bij elkaar in de studio, toen om te praten over "het dertig jaar oud worden." Wat is er in de tussentijd met hen gebeurd? Wat waren hun toekomstplannen destijds en zijn die een beetje uitgekomen? Een reünie was geboren.Het idee om weer bij elkaar te komen kwam van John van Sliedregt uit Schiedam. "Ik was thuis oude bestanden aan het digitaliseren en toen kwam ik die opnames van '97 weer tegen. Ik luisterde naar mezelf en hoorde een aardige maar naïeve jongen. Er is heel veel veranderd in mijn leven. Om een ding te noemen: ik ben gescheiden en leef nu samen met een man."Drie andere "dertigers-van-toen" werden opgetrommeld om ook hun persoonlijke verhalen te vertellen: Eva Kuit, de presentatrice van toen en inmiddels zelfstandige als mediavrouw . Marjolein Haalmeijer, in '97 verpleegkundige en thans eigenaresse van een uitvaartbedrijf . En John van de Laar, destijds de eeuwige student en nu docent op een MBO.Alles komt langs: persoonlijke crises, individuele groei, relaties die aan en uitgaan, banen die worden verruild, kinderen krijgen en geen kinderen krijgen. Van de burn out tot de innerlijke rust. Rijnmond Staat Stil geeft een tijdsbeeld en eert het goede gesprek.