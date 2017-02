Glas-in-loodramen Laurenskerk na 50 jaar alsnog voltooid

Ruim een halve eeuw nadat werd begonnen met de herbouw van de monumentale Laurenskerk in Rotterdam is het werk nu echt voltooid. De ontwerpen van twee glas-in-loodramen lagen lange tijd te verstoffen, maar na een inzamelingsactie zijn ze nu alsnog uitgevoerd.

Kunstenares Gunhild Kristensen ontwierp het bijzondere drieluik in de jaren '60. Uiteindelijk werd slechts één deel geplaatst, aldus predikant Bert Kuipers op de lokale zender OPEN Rotterdam.''Toen ik hier kwam, ging het verhaal rond dat er wel drie ramen moesten komen, maar dat de kunstenares ruzie had gekregen met de opdrachtgevers. Die vonden dat het een man had moeten wezen die de ramen ontwierp en niet een vrouw. Toen was ze zo boos, dat ze zei: 'dan maar één raam'.''Directeur Frank Migchielsen: ''In 1968 is de kerk opnieuw heropend na de wederopbouw, maar eigenlijk zeggen we: 'nu maken we 'm pas af'. We maken nu iets af wat 50 jaar geleden al afgemaakt had moeten worden.''De officiële onthulling is op 5 maart. Kristensen maakt de voltooiing van haar kunstwerk niet meer mee. Zij overleed in 2002.