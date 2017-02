Ontsnapte gevangene Elias A. gepakt

Ruim een maand lang was Elias A. voortvluchtig. Vrijdagmiddag kwam daar een einde aan en werd hij door een Arrestatieteam opgepakt in Etten-Leur.

A. zat in voorarrest toen hij op 18 januari voor een behandeling naar het Franciscus Gasthuis in Rotterdam werd vervoerd.Bij het ziekenhuis wist hij een van zijn handen uit de handboeien te bevrijden en rende hij hard weg . Een paar uur later werd de 24-jarige voor het laatst gezien op de Gordelweg. Hij was midden in de drukke avondspits de snelweg A20 overgelopen.In de dagen daarna deed de politie meerdere invallen in Schiedam en Rotterdam, maar hij werd niet aangetroffen.De politie publiceerde daarop foto's van de ontsnapping. Een speciaal team van de politie, FASTNL, ontdekte zijn mogelijke schuilplaats in Etten-Leur. Daar werd hij vrijdagmiddag opgepakt.Elias A. wordt verdacht van gijzeling, diefstal met geweld en twee maal poging tot doodslag gepleegd met een vuurwapen. Hij zou betrokken zijn bij zeker twee schietpartij in december in Rotterdam-Zuid.