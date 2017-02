Turks-Nederlandse artsen hekelen Kuzu

Nederlandse artsen met een Turkse achtergrond zeggen zich niet te herkennen in beweringen van Tunahun Kuzu van de politieke partij DENK over de behandeling van patiënten met een migratieachtergrond.

Het Rotterdamse Tweede Kamerlid stelt dat bij terminale patiënten met een migratieachtergrond eerder wordt gestopt met de behandeling dan bij patiënten met een Nederlandse achtergrond. Drie Turks-Nederlandse artsen van het Turks Academisch Nederlands Netwerk (Tannet) schrijven in een ingezonden brief in de Volkskrant dat het niet waar is wat Kuzu beweert.



In hun brief benadrukken ze dat bij alle patiënten zorgvuldig wordt gehandeld. Ze vinden dat de voorman van DENK ongefundeerde uitspraken heeft gedaan 'die schadelijk kunnen zijn voor diezelfde patiënten waar de heer Kuzu meent voor op te komen'. Volgens de Turks-Nederlandse artsen kan Kuzu met zijn beweringen het vertrouwen van patiënten met een migratieachtergrond ondermijnen.