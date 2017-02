Jørgensen: van enfant terrible naar stabiele factor

Nicolai Jorgensen

Nicolai Jørgensen is de topscorer van Nederland en één van de meest bepalende spelers van koploper Feyenoord. De spits zegt flink gegroeid te zijn in de afgelopen jaren, want in zijn jonge jaren in Denemarken stond hij bekend als een enfant terrible.

Jørgensen had het vaak aan de stok met scheidsrechters en kreeg met veel opgekropte frustraties regelmatig kaarten. Tot hij enkele jaren geleden besloot om de knop om te zetten: "Ik had er genoeg van om mijzelf zielig te vinden en de schuld bij anderen te leggen. Sindsdien ben ik rustiger op het veld en richt ik mij op zaken waar ik invloed op heb. Dat pakt erg goed uit."



Jørgensen verrast zichzelf

"Voor dit seizoen zou ik zeggen dat tien goals een prima aantal is bij een nieuwe club in een nieuwe competitie. Maar nu, met nog elf duels te gaan sta ik al op vijftien. Ik verras mijzelf hier een beetje mee, maar ben er erg trots op."



De teller staat al op vijftien goals en het einde van de competitie is nog niet in zicht. Ook met assists is Nicolai Jørgensen beslissend voor dit Feyenoord, als hij een keer een mindere wedstrijd heeft.



Toch is de Deen nog niet tevreden en wil hij de volgende stap maken: "In De Kuip had ik een mooie assist tegen Manchester United. Dat was lekker. Maar nu wil ik de stap maken om ook in topduels te gaan scoren. Ik hoop dat dit snel goed komen, het liefste zondagmiddag tegen PSV al."