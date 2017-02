Carnaval in Bliekenstad en Ooi- en Ramsgat

Carnaval (archief)

Het is vooral een traditie in het zuiden van het land, maar dat wil niet zeggen dat er in de regio Rijnmond geen carnaval gevierd wordt. In Bliekenstad (Gorinchem) en in het Ooi- en Ramsgat (Dordrecht) vindt zaterdag een optocht plaats.













In het Ooi- en Ramsgat is zaterdagmorgen de sleutel van de stad overhandigd aan prinses Ernestine Prins. De Dordtse optocht gaat van start om 14:11 uur.

In Bliekenstad gaat de plaatselijke optocht met praalwagens om 13:11 uur van start. Daar doen twaalf carnavalsgroepen mee met de festiviteiten. Een jury deelt prijzen uit aan onder meer de mooiste wagen.