'Onderzoeken waar Elias A. is geweest en wie hem geholpen heeft'

Met de aanhouding van de Rotterdamse Elias A. is het onderzoek naar zijn ontsnapping nog niet afgerond. De verdachte van poging tot doodslag en gijzeling werd vrijdagavond een maand na zijn ontsnapping opgepakt in Etten-Leur.

"We zijn in ieder geval erg blij dat hij weer achter de tralies zit", zegt een woordvoerder van de Landelijke Eenheid. "Nu gaan we onderzoeken hoe hij in Etten-Leur terecht is gekomen en wie hem daarbij geholpen heeft."De politie kan niet zeggen onder welke omstandigheden Elias A. werd aangetroffen.Elias A. wist op 18 januari te ontsnappen na een behandeling in het Sint Fraciscus Gasthuis in Rotterdam. Hij wist een van zijn handen uit de handboeien te bevrijden en rende hard weg. Een paar uur later werd hij gezien op de Gordelweg. Hij was tijdens de avondspits de snelweg A20 overgestoken."Recherchewerk heeft uiteindelijk geleid tot de aanhouding in Etten-Leur", gaat de woordvoerder verder. "Er zijn natuurlijk meerdere manieren waarop je iemand kan opsporen. Er is geen sprake geweest van een gouden tip of zoiets."Elias A. wordt verdacht van gijzeling, diefstal met geweld en twee keer poging tot doodslag. Hij zou betrokken zijn bij zeker twee schietpartijen in december in Rotterdam-Zuid.