Man met bivakmuts pleegt overval in Zwijndrecht

Overval (archief)

In Zwijndrecht heeft zaterdag een man met een bivakmuts een slotenmaker aan de Veilingdreef overvallen.

De man kwam volgens de politie aan het einde van de ochtend de zaak binnen. Mogelijk had hij ook een vuurwapen bij zich.



De overvaller bedreigde de aanwezige medewerker en eiste geld. Of hij ook iets heeft meegekregen is niet duidelijk. Op de fiets ging de overvaller ervandoor.



Er is nog niemand opgepakt.