Pensioenfondsen: Unilever blijf groen!

Unilever

Unilever moet blijven inzetten op duurzaamheid. Die oproep komt zaterdag van drie pensioenfondsen die in het Rotterdamse voedingsconcern beleggen.

In een ingezonden brief in de Volkskrant stellen ze dat Unilever het tot nu toe goed doet op het gebied van duurzaamheid, en dat dat zo moet blijven.



Unilever liet vrijdag weten dat het meer waard wil worden voor de aandeelhouders. Die mededeling volgde op de mislukte overnamepoging door het Amerikaanse voedingsmiddelenconcern Heinz-Kraft.