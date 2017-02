Kijkdag Zuiderziekenhuis: Het spookt hier wel een beetje

Het Zuiderziekenhuis in Rotterdam Bezoekers van de kijkdag in het Zuiderziekenhuis Het Zuiderziekenhuis

Hoeveel mensen echt geïnteresseerd waren in een van de 80 appartementen is niet duidelijk, maar wel is zeker dat de kijkdag deze zaterdag in het voormalig Zuiderziekenhuis in Rotterdam veel meer mensen trok dan verwacht. De honderden bezoekers overtroffen alle verwachtingen van projectontwikkelaar BOEi.

De meeste mensen kwamen toch om nog een keertje te kijken in het ziekenhuis. "Mijn vader heeft hier gelegen", zegt een vrouwelijke bezoeker. "Het is wel raar om hier te zijn. Dit is de ruimte waar ze is overleden. Het is toch een raar idee dat er hier appartementen komen."



Voormalige werkplek

Maar er zijn ook mensen die zeker met leuke herinneringen terugkijken. Zoals de oud-medewerkster uit het ziekenhuis. "Het is alleen jammer dat ik niet even kan kijken op de afdeling waar ik gewerkt heb", zegt ze toch een beetje teleurgesteld.



Haar dochter noemt het Zuiderziekenhuis een soort 'spookhuis'. "Het is toch een griezelig idee dat hier zoveel mensen zijn doodgegaan", zegt ze. "Tsja, want het is toch een ziekenhuis."



Maar haar moeder vult aan dat in de loop van de jaren ook veel leuke dingen gebeurd zijn. Zoals kinderen die hier geboren zijn, zoals haar twee dochters.



Toch ziet ze zichzelf niet wonen in een van de appartementen van het statige pand aan de Groene Hilledijk. "Daarvoor heb ik hier toch teveel meegemaakt."



Tevreden

Projectontwikkelaar BOEi is tevreden met de opkomst, die alle verwachtingen heeft overtroffen. Alle opmerkingen die gemaakt zijn door de bezoekers zijn genoteerd en worden -waar mogelijk- meegenomen in de tekeningen.



De komende periode wordt eerst het asbest uit het pand gehaald. Daarna komen er 80 lofts in het pand, dat de naam 'ZuideR' gaat krijgen.



Het Zuiderziekenhuis fuseerde in 2000 met het Sint Claraziekenhuis tot het Maasstad Ziekenhuis. De gemeente Rotterdam wilde het gebouw tegen de vlakte gooien, maar de gemeenteraad stak daar een stokje voor.



Als alles goed gaat worden de appartementen in 2018 opgeleverd.