Brand in schuur Oude-Tonge

Brandweer (archieffoto Thijs Kern)

Bij een recyclingbedrijf aan de Noordlandsedijk in Oude-Tonge is zaterdagavond brand uitgebroken in een bijgebouw. Het vuur is inmiddels onder controle, er zijn geen gewonden.





De brandweer kwam met extra materieel omdat het lastig was voldoende bluswater te krijgen. Er wordt rekening mee gehouden dat het dak van de schuur asbest bevat.





