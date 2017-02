Sparta wint voor het eerst sinds november

NEC - Sparta

Sparta heeft voor het eerst sinds 4 november 2016 weer een wedstrijd weten te winnen in de eredivisie. De Rotterdammers waren zaterdag op bezoek in Nijmegen met 1-0 te sterk voor NEC. Paco van Moorsel scoorde namens Sparta in de eerste helft de enige goal van de wedstrijd. Het stijgt door de zege naar de veertiende plaats.

Het niveau in De Goffert was niet om over naar huis te schrijven. De eerste mogelijkheid was voor NEC, dat in de persoon van Kévin Mayi voor het eerst Roy Kortsmit aan het werk zette. Diezelfde Kortsmit bewees na ruim een kwartier opnieuw zijn waarde voor Sparta. In het strafschopgebied nam Mart Dijkstra veel risico door een tackle in te zetten op Julian von Haacke, waarna scheidsrechter Martin van den Kerkhof de bal op de stip legde.



Sparta effectief

Vanaf elf meter was het Gregor Breinburg die echter faalde namens de thuisploeg, want Kortsmit keerde zijn lage inzet in de linkerhoek. In het restant van de eerste helft viel er weinig te beleven, maar Sparta kwam desondanks wél op voorsprong. Een goed uitgespeelde aanval kwam via een voorzet van Denzel Dumfries terecht bij Paco van Moorsel, die vervolgens prima binnenschoot tegen zijn oude club: 0-1.



In het tweede bedrijf was het niet veel beter in Nijmegen, maar kregen beide teams wel meer mogelijkheden. NEC probeerde het vooral met schoten van afstand, terwijl Sparta een aantal keren gevaarlijk werd uit standaardsituaties. Zo stond Jerson Cabral met twee vrije trappen in één minuut tijd aan de basis van grote kansen. Eerst maaide Iván Calero Ruiz over de bal heen en daarna kopte Martin Pusic van dichtbij over.



El Azzouzi niet scherp

Wat volgde was een spannende slotfase, waarin Sparta het naliet om de wedstrijd in het eigen voordeel te beslissen. Zakaria El Azzouzi kreeg tot drie honderd procent kansen op de 0-2 voor de Rotterdammers, maar de invaller had zijn vizier niet op scherp staan. Oog in oog met NEC-doelman Joris Delle rondde hij niet af. In blessuretijd kwam dat Sparta nog bijna duur te staan, toen Reagy Ofosu op Kortsmit stuitte.



Scoreverloop

0-1 33' Van Moorsel