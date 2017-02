Gewonde bij schietpartij Spijkenisse

Foto: MediaTV

In de Voorstraat in Spijkenisse is in de nacht van zaterdag op zondag een man neergeschoten. Hij kreeg rond 03.30 uur bij een horecagelegenheid ruzie met een andere man.

Tijdens de ruzie werd met een vuurwapen een schot gelost. Het slachtoffer is met een schotwond in zijn lies naar het ziekenhuis gebracht. Hij maakt het volgens de politie goed.



In de omgeving van de Voorstraat is een verdachte aangehouden, die volgens ooggetuigen iets met de schietpartij te maken zou hebben. Hij is voor verhoor meegenomen naar het bureau.