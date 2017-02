Man neergeschoten in vol café Spijkenisse

Foto: MediaTV

In een druk café aan de Voorstraat in Spijkenisse is in de nacht van zaterdag op zondag een 21-jarige Spijkenisser neergeschoten. Hij kreeg rond 03.30 uur ruzie met een andere man.

Tijdens de ruzie werd met een vuurwapen een schot gelost. Op dat moment waren er zo'n zeventig mensen in de zaak aanwezig.



Het slachtoffer is met een schotwond in een lies naar het ziekenhuis gebracht. Hij is niet levensgevaarlijk gewond.



Kort na de schietpartij werd een 24-jarige Rotterdammer opgepakt als verdachte van de schietpartij. Hij is voor verhoor meegenomen naar het bureau. Een vuurwapen is in beslag genomen.