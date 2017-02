Een voorbijganger heeft in het Merwedekanaal bij de Kanaaldijk in Arkel zondagochtend het lichaam van een oudere vrouw gevonden. Het gaat om een 78-jarige vrouw uit Arkel.

De politie meldt dat er voorlopig vanuit gegaan wordt dat de vrouw door een ongeluk om het leven is gekomen. Ze was gekleed in haar pyjama.Onderzoek moet uitwijzen hoe ze precies is overleden.