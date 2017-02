Zus 'Meisje van Nulde' doet emotionele oproep in Den Haag

Rochelle in Den Haag

Rochelle, de 18-jarige zus van het vermoorde Dordtse meisje Rowena Rikkers heeft een oproep gedaan om dader Mike J. niet meer op onbegeleid verlof te sturen. Ze deed dat samen met vader Martin Huisman op het Haagse Spuiplein. Zo'n honderd mensen waren bij de toespraak aanwezig.

''We missen je elke dag. Wat er met jou is gebeurd mag nooit meer gebeuren. Vele mishandelingen en uiteindelijk de dood'', aldus Rochelle, die zelf als peuter ook werd mishandeld.



''We staan hier in Den Haag om de politiek wakker te schudden. Zolang iemand geen berouw heeft getoond en van monster weer in mens is geworden, willen we niet dat iemand weer de straat op kan.''



Verlof

J. werd voor de moord veroordeeld tot twaalf jaar celstraf en tbs. Sinds een paar maanden mag hij op onbegeleid verlof. De nabestaanden van Rowena werden daar niet van op de hoogte gesteld.



Vader Huisman had het protest in Den Haag georganiseerd om aandacht te vragen voor slachtoffers en nabestaanden van ernstige misdrijven.



Meisje van Nulde

Rowena stierf in 2001 nadat ze stelselmatig was mishandeld. Haar moeder en diens toenmalige vriend Mike J. werden daarvoor veroordeeld.



Het lichaam werd in stukken gezaagd en haar romp werd bij Strand Nulde teruggevonden. Een handje werd teruggevonden in het Veluwemeer en haar hoofd lag in Hoek van Holland.