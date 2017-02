Politie onderzoekt gewelddadige groepsberovingen

De politie doet onderzoek in het Museumpark

De politie onderzoekt of er een verband is tussen twee gewelddadige berovingen in Rotterdam en Barendrecht. Beide keren was er sprake van zeker acht tot tien daders.

Zaterdagavond werden in Barendrecht twee 17-jarige jongens beroofd door een groep van acht jongeren. Om 21.45 uur werden ze op het Middeldijkplein in elkaar geslagen. De groep ging er daarna met de telefoons en andere spullen van de jongens vandoor.



Volgens de vader van een van de slachtoffers liepen getuigen van het geweld gewoon door, zonder zich over de slachtoffers te bekommeren.



''Mijn zoon vroeg om hulp, maar men liep gewoon voorbij'', aldus de geschrokken vader. Hij roept de getuigen op zich alsnog te melden bij de politie.



Museumpark

Een dag ervoor was het raak in het Museumpark in Rotterdam. Daar werden ook twee 17-jarige jongens van hun mobiele telefoons beroofd door een bende van acht tot tien straatrovers.



Kort na deze beroving was er nòg een straatroof in het Museumpark. Hiervoor heeft de politie inmiddels een 22-jarige Rotterdammer opgepakt. Hij had de buit, een telefoon nog op zak en wordt dinsdag voorgeleid bij de rechter-commissaris.