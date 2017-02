Inbraken in Sommelsdijk, Maassluis en Ouddorp

De politie heeft in Sommelsdijk twee inbrekers opgepakt. Een buurtbewoonster zag zondag dat twee mannen een huis binnengingen en waarschuwde de politie. Agenten hebben de mannen aangehouden.

In Maassluis kreeg de politie zondagmiddag ook een melding van een inbraak. Na een korte achtervolging konden agenten de verdachte aanhouden. Hij had inbrekersgereedschap en mogelijk gestolen spullen bij zich.



In Ouddorp was het raak aan de Hazersweg. De inbrekers gingen er in een auto vandoor.