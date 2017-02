Feyenoord wint topper van PSV: 2-1

Feyenoord - PSV (Foto: Olaf Kraak - ANP)

Feyenoord heeft uitstekende zaken gedaan in de strijd om het kampioenschap. De koploper won zondag in De Kuip de topper van directe concurrent PSV: 2-1. Jens Toornstra en Jan-Arie van der Heijden namen de Rotterdamse goals voor hun rekening. Door de zege bedraagt de voorsprong van Feyenoord op nummer drie PSV liefst elf punten.

Zonder aanvoerder Dirk Kuyt in de basis begon Feyenoord sterk aan de wedstrijd. Het greep PSV direct vanaf het eerste fluitsignaal bij de keel en dat resulteerde al snel in een kans voor Eljero Elia, die op aangeven van Tonny Vilhena naast het doel van keeper Jeroen Zoet schoot. De thuisploeg zette de jacht naar een vroege openingstreffer voort. Van dichtbij was Nicolai Jørgensen dichtbij, maar na een passje van Steven Berghuis stuitte hij op Zoet.



Verdiende voorsprong

In de negende minuut was het wel raak voor Feyenoord en kwam het verdiend op voorsprong. Terence Kongolo stoomde op aan de linkerkant na een combinatie met Elia en bediende vervolgens Jens Toornstra, die in het strafschopgebied overtuigend binnenschoot: 1-0. Het stormachtige begin van de Rotterdammers eiste zijn tol, want naarmate de eerste helft vorderde kwamen de bezoekers uit Eindhoven steeds beter in de wedstrijd.



PSV wist pas in de slotfase van het eerste bedrijf voor het eerst gevaar te stichten. Gastón Pereiro dook op voor het doel van Brad Jones, maar hij werd tijdig afgestopt. Even later probeerde ook Andrés Guarado het in kansrijke positie tevergeefs van afstand. Na de thee nam Feyenoord het initiatief meteen weer over. Elia vond na een schitterende actie Toornstra, maar zijn harde inzet werd geblokt door Jetro Willems.



Onverwachte gelijkmaker

Een tweede goal voor Feyenoord hing in de lucht. Ook verdediger Eric Botteghin was uit een hoekschop dichtbij met een kopbal die van de lijn werd gehaald, maar op het moment dat PSV even aanzette wist het ook gelijk toe te slaan. Pereiro stond helemaal vrij en schoot de bal van afstand via de binnenkant van de paal fraai achter Brad Jones: 1-1. Het betekende de eerste tegengoal voor Feyenoord in 2017.



Ondanks het tegendoelpunt liet de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst zich niet van de wijs brengen. Kort na de gelijkmaker kreeg Toornstra alweer een goede mogelijkheid, al was de grootste kans twintig minuten voor tijd voor Berghuis. Met het nodige geluk kreeg hij de bal voor zijn voeten, alleen raakte hij oog in oog met Zoet de paal.



Doellijntechnologie beslissend

Feyenoord bleef vervolgens op jacht naar de winst. Toch kwamen de Brabanders bijna aan de leiding via Steven Bergwijn, die oog in oog met Jones op het laatste moment werd afgestopt door Rick Karsdorp. Het was uiteindelijk Feyenoord zelf dat wist te scoren. Uit een hoekschop van Toornstra kopte Jan-Arie van der Heijden binnen. Met dank aan doellijntechnologie kende scheidsrechter Bas Nijhuis de treffer toe: 2-1.



In de bloedstollend spannende slotfase hield de thuisploeg stand en wist het zelfs nog bijna de marge te verdubbelen. Het waren Tonny Vilhena en Jørgensen die het vizier echter niet op scherp hadden staan, maar de zege kwam niet meer in gevaar.



Scoreverloop

1-0 9' Toornstra

1-1 62' Pereiro

2-1 82' Van der Heijden



Opstelling Feyenoord

Jones; Karsdorp (80' Nieuwkoop), Botteghin, Van der Heijden, Kongolo; El Ahmadi, Toornstra, Vilhena; Berghuis (86' Nelom), Jørgensen en Elia (59' Basacikoglu).