Schillenboer mogelijk in heel Rotterdam terug

Schillenboer Mark

De gemeente Rotterdam gaat in het najaar onderzoeken of de schillenboer in meer wijken aan de slag kan gaan. Nu is de proef nog beperkt tot het Oude Westen.

De schillenboer begon vorig jaar met het inzamelen via een bakfiets. Nu steeds meer huishoudens meedoen, is een groter voertuig en een extra inzamelingsdag nodig.



Het project begon in september vorig jaar om te onderzoeken hoe gft-afval ook kan worden ingezameld in wijken met woningen zonder tuin. In deze, veelal, oude stadswijken hebben Rotterdammers geen ruimte voor een gft-bak.



Vanaf 25 maart tot en met de zomer fietst de schillenboer drie keer per week door de wijk. De opbrengsten worden verwerkt tot compost of biomassa.