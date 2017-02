Gratis fietspomp Rotterdam nu al weer gesloopt

Een van de fietspompen die de gemeente Rotterdam bij wijze van proef op straat heeft neergezet, is nu al gesloopt. Het gaat om het exemplaar op de Coolsingel.

Op veertien plekken in Rotterdam plaatste de gemeente de afgelopen weken fietspompen met de belofte dat ze hufterproof zouden zijn.De pompen staan niet dichtbij openbare fietsenstallingen, fietsenmakers of fietsverhuurpunten. De kans is groot dat daar al een fietspomp aanwezig is.De fietspompen zijn een proef tot eind 2018. Ze zijn geschikt voor de banden van alle soorten fietsen.