Wilders: moordenaar Fortuyn 'radicale moslim'

Geert Wilders heeft op de Duitse tv-zender ARD gezegd dat Pim Fortuyn vermoord is door een 'radicale moslim'. Hij zei het op 9 februari in een lang interview met de ARD. Fortuyn werd in 2002 door Volkert van der Graaf doodgeschoten. Van der Graaf is geen moslim.

In het interview met de Duitse publieke omroep wordt Geert Wilders gevraagd, waarom mensen geen lid van zijn partij kunnen worden. Wilders gaat in zijn antwoord uitgebreid in op de ontwikkelingen bij Lijst Pim Fortuyn.''Pim Fortuyn was een held, die voor ik mijn partij begon, al de problemen aankaartte die ik nu adresseer. En onfortuinlijk is hij vermoord door een radicale moslim", zegt de PVV-leider. Volgens hem groeide de LPF na de dood van Fortuyn hard, maar was binnen vier jaar alles weg.Volgens Wilders werden de verkeerde mensen lid van de LPF. "Dat heeft mij geleerd dat je een partij langzaam moet opbouwen. Je draait je eigen partij de nek om, als je haar direct voor iedereen openstelt."In zijn antwoord verwijst Wilders tussen neus en lippen door naar de 'radicale moslim' die Pim Fortuyn zou hebben vermoord. Maar tijdens zijn proces in 2003 vertelde de dader - Volkert van der Graaf - zijn daad uit een politiek angstmotief te hebben begaan: Fortuyn zou een groeiend gevaar voor de Nederlandse samenleving zijn, met name voor zwakke groepen als moslims en asielzoekers.De PVV wil Nederland de-islamiseren. In haar verkiezingsprogramma staat dat de grenzen dicht moeten voor immigranten en asielzoekers uit islamitische landen en dat alle moskeeën en islamitische scholen dicht moeten. De koran wordt verboden als het aan de PVV ligt.Wilders heeft zondag via Twitter gereageerd op de uitspraken die hij begin februari deed. ''Ik versprak me." Volgens hem bedoelde hij cineast Theo van Gogh die in 2004 werd vermoord door een radicale moslim.