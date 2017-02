Tiener Capelle aan den IJssel verdacht van meerdere berovingen

Foto: archief. De buit uit de tweede tas.

Een 16-jarige jongen uit Capelle aan den IJssel is zondagavond in de kraag gevat vlak nadat hij een vrouw had beroofd. Dat gebeurde op het Eendrachtsplein in Rotterdam. De politie vermoedt dat de tiener meer slachtoffers heeft gemaakt.

De jongen beroofde de vrouw van haar tas toen ze allebei uit de metro kwamen. De vrouw alarmeerde de politie en gaf een duidelijk signalement van haar berover.



De tiener werd korte tijd later door agenten gezien een aangehouden. Hij bleek in het bezit te zijn van niet één, maar twee tassen. Daarin zat onder meer een kapot getrokken ketting.



Uit de vondst van de tweede tas maakt de politie op dat de jonge straatrover waarschijnlijk meer mensen heeft beroofd, mogelijk op op andere metrostations.



De politie zoekt nu de eigenaren van de spullen in de tweede tas.