Van Hanegem: 'Uiteindelijk denk ik toch Feyenoord'

Willem van Hanegem

Willem van Hanegem verwachtte aan het begin van het seizoen nog dat de club die Hakim Ziyech zou halen kampioen wordt. Ook in de winterstop stond de oud-Feyenoorder achter die uitspraak, maar langzaam verandert hij van gedachte. Dat zegt Van Hanegem zondag in de voetbaltalkshow FC Rijnmond.

"Ik dacht eerst dat PSV de beste papieren had, maar ze hebben het niet laten zien. Toen ben ik over gegaan naar Ajax en uiteindelijk kom ik toch bij Feyenoord uit", laat Van Hanegem weten in het regionale praatprogramma. "Ik heb het niet goed gezien, want ik vind dat Ajax er niks van bakt. Dat vind ik overigens helemaal niet erg."



Feyenoord won zondag in eigen huis met 2-1 van PSV. Met name de manier waarop de Rotterdammers aan het duel begonnen sprak De Kromme aan. "Ze gingen er vanaf het begin echt voor. Zo hoort het ook als je kampioen wil worden. Niet eerst de kat uit de boom kijken. Dat vond ik het mooist", vervolgt de voormalig speler en trainer.



"De eerste twintig minuten waren vrij goed. Ook de goal was geweldig uitgespeeld", constateerde Van Hanegem. "Feyenoord heeft zoveel mogelijkheden gehad, waarbij als je de goede keuze maakt er niks meer aan de hand is."